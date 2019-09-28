استمرار طلبات التسجيل في مسابقة (اقرأ للناشئة) العاشرة حتى العاشر من أكتوبر القادم

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

يواصل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم استقبال طلبات التسجيل في مسابقة (اقرأ للناشئة) في نسختها العاشرة للعام الحالي 2019م.

حيث بدأت أعمال المسابقة منذ أغسطس الماضي وتستمر حتى العاشر من أكتوبر القادم، ويتم التسجيل في المسابقة عن طريق تعبئة الاستمارة إلكترونياً عبر الرابط:(http://sqhccs.gov.om/iqraa)، ويستمر استلام أعمال المشاركين عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) ، أو تُسلّم باليد لأحد مراكز المسابقة المذكورة في الإعلان.

وقد تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاثة مستويات، كل مستوى له نمط خاص بالتنافس، والمستويات هي: المستوى الأوَّل: للصفين الخامس والسادس ويقوم المشارك في هذا المستوى بقراءة كتاب واحد بحيث لا يقل عدد صفحاته عن (15) صفحة وتلخيصه في الاستمارة المعدة لذلك، ويشمل المستوى الثاني: الصُّفوف من السَّابع إلى التَّاسع حيث يقوم المشارك بقراءة كتابين وتلخيصهما، بحيث لا يقل عدد صفحات كل كتاب عن (20) صفحة، أما المستوى الثالث فقد خُصّص للصفين العاشر والحادي عشر ويّلخص المشارك (3) كتب، ويشترط ألا يقل عدد صفحات كل كتاب عن (30) صفحة، كما أن الموضوعات التي يقرأ فيها المشارك لا بد أن تتسم بالطابع العماني (الأدب العماني، شخصيات وأعلام عمانية، التراث والحرف التقليدية العمانية، العادات والتقاليد العمانية، التاريخ والحضارة العمانية، المقوّمات السياحية في عُمان .. الخ).

الجدير بالذكر أن المشاركة في المسابقة لهذا العام شملت عشرة مراكز موزعة على ست محافظات وهي: محافظة مسندم (مكتبة جامع السلطان قابوس بخصب، مكتبة جامع السلطان قابوس بمدحاء)، وفي محافظة شمال الشرقية (مكتبة مركز سناو الثقافي الأهلي، مكتبة مركز إبراء الثقافي)، وفي محافظة الظاهرة (مكتبة فدى الثقافية الأهلية بضنك)، وفي محافظة شمال الباطنة (مكتبة جامع السلطان قابوس بصحار، مكتبة جامع السلطان قابوس بشناص، مكتبة جامع السلطان قابوس بالسويق)، وفي محافظة البريمي (مكتبة معهد العلوم الإسلامية بالبريمي)، وفي محافظة ظفار (مكتبة مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة).

وسيتم تكريم الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر القادم، حيث سيُمنح الفائزون مجموعة من الجوائز، ويحصل الناشئون الأوائل في كل مستوى على جوائز نقدية بالإضافة إلى جوائز تشجيعية لعدد من المشاركين.