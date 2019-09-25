السلطنة تشارك في أعمال مؤتمر الإنكوساي الـ(23) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة...

في المحليات 26 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

بحضور الرئيس الروسي

افتتحت بالعاصمة الروسية موسكو أعمال مؤتمر (الانكوساي) الثالث والعشرين للمنظمة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي ينعقد في الفترة من 23 الى 27 سبتمبر الجاري.

حيث رعى حفل افتتاح المؤتمر فخامة الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية،وقد ترأس وفد السلطنة في المؤتمر معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

تضمن برنامج المؤتمر في جلسته الافتتاحية كلمة الأمين العام للإنتوساي، والذي أشار خلالها إلى القيمة المضافة التي يمثلها المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تلى ذلك تقديم كلمتين للرئيس السابق والرئيس الحالي للإنتوساي، إلى جانب كلمتين لرئيسي مجلسي الإتحاد والدوما في روسيا الإتحادية.

يشتمل برنامج المؤتمر على عدد من الجلسات العامة، حيث تناولت الجلسة الأولى استعراض عدد من التقارير الفنية وتقارير المتابعة، ومن أبرزها تقرير رئيس الإنتوساي وتقرير اللجنة التوجيهية للقضايا الناشئة، وتقرير تفاعل الإنتوساي مع المنظمات المانحة والمقدم من النرويج، كما تضمنت الجلسة استعراض ومناقشة التقارير المقدمة من المنظمات الإقليمية وهي:(إفروساي، وأربوساي، وآسوساي، وكاروساي، ويوروساي، وأولاسيفس، وباساي)، وقد اختتمت الجلسة الأولى أعمالها باستعراض تقرير لجنة المعايير المهنية، وتقرير لجنة بناء القدرات، وتقرير لجنة تبادل الخبرات، فضلاً عن تقرير مراجع الإنتوساي.

أما الجلستان (الثانية والثالثة) للمؤتمر فتتضمن تقديم عدة عروض تقديمية حول الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر، حيث يأتي الموضوع الأول بعنوان:(تكنولوجيات المعلومات لتطوير وتنمية القطاع العام) ليسلط الضوء على الجوانب المتعلقة بجودة البيانات الرقمية ودورها في تطوير الإدارة العامة، بالإضافة إلى مكانة ودور البيانات الضخمة في أنشطة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

أما الموضوع الثاني للمؤتمر فيستعرض ويناقش (دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية)، من خلال مناقشة الموضوعات الفرعية المتمثلة في الرقابة الاستراتيجية: تقييم أهداف وتأثيرات البرامج والسياسات الحكومية وتقييم المخاطر المتصلة بها، والبصيرة والتحليل المنطقي لدى الأجهزة العليا للرقابة: الأبعاد البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامة.

وسيختتم المؤتمر أعماله بانتخاب كلٍّ من أعضاء مجلس إدارة الإنتوساي، وانتخاب مراجعي الحسابات للإنتوساي، إلى جانب إعلان مقر مؤتمر الإنكوساي الرابع والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).

وعلى هامش المؤتمر تم عقد الاجتماع الثاني والسبعون للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب اجتماعات اللجان الرئيسية المنبثقة عن المنظمة وهي: لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة.

ومن جانب آخر التقى معالي الشيخ رئيس الجهاز ببعض رؤساء الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة، وشهدت اللقاءات بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية لمنتسبي الجهاز.

جدير بالذكر أن مؤتمر الإنكوساي يضم جميع الأعضاء المنتسبين لمنظمة الإنتوساي، وتنعقد الجلسة العامة للمؤتمر كل ثلاث سنوات تحت رئاسة الجهاز الرقابي للدولة التي تنظم المؤتمر، ويتيح الفرصة لجميع أعضاء الإنتوساي لتبادل التجارب والآراء ومناقشة المواضيع الفنية الهامة بالإضافة إلى طرح المقترحات واتخاذ القرارات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية على المستوى الدولي، ويشارك في المؤتمر كذلك ممثلون من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى وكذلك مؤسسات ذات خبرة في هذه المجالات.