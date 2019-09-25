السلطنة تستضيف الإجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس

عقد صباح أمس الإجتماع الرابع لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه السلطنة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك بمبنى المحكمة العليا.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الافتاء.

في بداية الإجتماع رحب سعادته بأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، موضحاً أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس، وتفعيل أوجه التعاون المشترك فيما يخص قطاعات الشؤون الإسلامية والدينية وقطاع الأوقاف.

وقد أشار سعادة الشيخ أن مثل هذه الإجتماعات تعزز أوجه التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون التي تسعى من خلالها إلى تحقيق روح التعاون وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المجلس .

تضمن الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها أن تعزز تبادل الخبرات والزيارات والوصول الى رؤى توافقية في قضايا الساحة الإنسانية المختلفة.

كما ناقش أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في الاجتماع الوزاري القادم.

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