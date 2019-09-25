انتهاء تأثيرات «هيكا» المباشرة

هيئة الطيران المدني تعرب عن شكرها للمقام السامي وتثمن تعاون المواطنين والمقيمين

المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة: عودة كافة الخدمات الأساسية بنسبة 100% بالوسطى وجنوب الشرقية.. والعبارات عاودت الإبحار بين شنة ومصيرة

متابعة ـ محمود الزكواني ومحمد السعيدي ومبارك الحرسوسي والعمانية:

أعربت الهيئة العامة للطيران المدني عن شكرها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته ـ أعزه الله ـ لقطاع الطيران المدني عامة وللأرصاد الجوية خاصة.

وثمنت الهيئة في بيان لها أمس صدر بعد إعلان المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة بالمديرية العامة للأرصاد الجوية إنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (هيكا)، تعاون المواطنين والمقيمين في متابعة التقارير والتنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة مما كان له الأثر الكبير في التقليل من تأثير الحالة المدارية وكافة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للدفاع المدني والقطاعات الأخرى.

وأعلن المركز الوطني لادارة الحالات الطارئة التابع للجنة الوطنية للدفاع المدني عن إنتهاء التأثيرات المباشرة لـ(هيكا) وخلال أقل من 24 ساعة من العمل المتواصل في المناطق المتاثرة بالحالة المدارية تم إعادة التشغيل في المرافق الصحية بنسبة 100% وفي قطاع المياه بنسبة 100%، وكذلك قطاع الوقود والغاز وتم إخلاء مراكز الإيواء بنسبة 100% وكذلك قطاع الصرف الصحي وتم إعادة حركة النقل والطرق والمطارات بنسبة 100% وبدء تشغيل العبارات بين شنة ومصيرة، كما عاد الخدمة الكهرباء بنسبة 100% وإعادة الاتصالات بنسبة 98% وكذلك عاد القطاع النفايات للعمل بنسبة 100%.

وفي إطار متابعة الحاله المدارية (هيكا) التقى سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى بالعميد محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة وأعضاء الجنه بحضور سعادة الشيخ والي الدقم ونائبه وعدد من مسؤولي القطاعات المساندة وذلك في إطار متابعة الحاله المدارية (هيكا) وآثارها على المحافظة بشكل عام وولاية الدقم بشكل خاص، حيث أكدت اللجنة وبقية القطاعات جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع الحالة من قبل وأثناء وبعد التأثيرات المباشرة، وقد تقدم سعادته بالشكر الجزيل الى اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى والى مكتب الوالي وكافة الجهات والمواطنين على تجاوبهم وتفاعلهم مع هذه الحالة داعياً الله أن يحفظ عمان وقائدها وشعبها من كل مكروه وأن تكون أمطار خير وبركة، كما قام سعادته والمسؤولون بزيارة ميدانية لبعض المواقع التي شهدت أمطاراً بمحافظة الوسطى.

وقد أشارت خرائط التنبؤات العددية الى استمرار فُرص وجود تأثيرات (غير مباشرة) قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظت الوسطى وظفار خلال الـ (24) ساعة القادمة وهطول أمطار متفرقة مساء اليوم على جبال الحجر، كما يستمر البحر متوسطاً إلى هائج الموج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار، فيما يكون هادئاً إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له 5ر1 متر.

وأوضح محمود بن راشد الخياري رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة حول آخر مستجدات الحالة الجوبة (هيكا): إنه مع إنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية حيث ما زالت الحالة تتراجع الى تصنيف منخفض مداري وتواصل تأثيرها على محافظتي ظفار والوسطى، كما تقدر سرعة الرياح التي تتراوح من 15 إلى 25 عقدة، وتشير اليوم التنبؤات العددية أن مسار الحالة المدارية يتجه مسارها الى شمال الغربي من محافظة ظفار.

ومع احتمال المنخفض في الساعة القادمة قد يبدأ يحد تدريجياً وهذا يعتمد على النماذج التنبؤات العددية.

وقامت شرطة عمان السلطانية بجهود كبيرة لاستدامة الخدمات الأساسية التي تأثرت في بعض ولايات محافظة الوسطى.

وكثفت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهودها في التعامل مع آثار الحالة المدارية (هيكا) والتي شهدتها محافظتا جنوب الشرقية والوسطى، حيث قامت الوزارة بالعمل الميداني في إزالة المخلفات وفتح الطرق وشفط التجمعات المائية والبرك والانسدادات في خطوط وأنظمة تصريف مياه الأمطار على بعض الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة هطول الأمطار وجريان الأودية وذلك لضمان فتح الطرق أمام الحركة المرورية والعمل على إنسيابيتها بأقصى سرعة بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص.

من جانب آخر فقد قام عدد من مسؤولي الوزارة بزيارة لمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية للوقوف على الاعمال التي تم انجازها، وحث القائمين على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود في إعادة الخدمات المتضررة.

كما سجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة للوزارة خلال الفترة من يوم 24 إلى صباح يوم 25 سبتمبر الجاري أعلى كمية لهطول الأمطار في محافظة الوسطى، حيث بلغت (119 ملم) بولاية الدقم، وفي ولاية هيماء بلغت (76 ملم)، وفي ولاية الجازر (67 ملم)، وفي ولاية محوت (36 ملم)، وفي محافظة جنوب الشرقية بلغت أعلى كمية في ولاية مصيرة (35 ملم)، وفي ولاية صور بلغت (2 ملم)، وفي ولاية الكامل والوافي (2 ملم).

* تدفقات الاودية

تدفقت عدد من الاودية في محافظة الوسطى، حيث تدفق وادي صاي بتدفق مرتفع ووادي نفوف بتدفق متوسط ووادي دنجرت بتدفق منخفض بولاية الدقم، وفي ولاية محوت تدفق وادي سدرة وسراب بتدفقات ما بين المتوسطة والخفيفة.

وفي محافظة جنوب الشرقية تدفقت أودية كلبان ومكسر وأخصيت والصاور وعرف وجيبوتي وجبل كبدة وعين القطارة وغاب بتدفقات ما بين الغزيرة والمتوسطة.

وهطلت على ولاية هيماء أمس أمطاراً غزيرة عمت القرى التابعة لها وكان أكثرها بمنطقة العجائز، حيث هطلت أمطار غزيرة سالت على أثرها الأودية، كما احتجزت أحد الأودية أربعة من المواطنين وتمكن الأهالي والدفاع المدني من انقاذهم وإخراج عدد من المركبات التي لم تتمكن من الخروج من الوادي، كما تم إنقاذ وافد احتحزه الوادي وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخراج اكثر من 180 عاملاً أجنبياً تم احتجازهم في مخيمهم بسبب ارتفاع منسوب المياه بقرية العجائز، وشهدت مختلف القرى التابعة لهيماء أمطار غزيرة سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وتعرضت المناطق لهبوب رياح شديدة، وفي ولاية محوت تواصلت أمس تأثيرات الحالة المدارية (هيكا) التي تتمركز

في بحر العرب، وأدت الى هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح شديدة ومازالت الرياح مستمرة والأجواء غير مستقرة وغائمة على الولاية والقرى الساحلية.