مجلس الدولة يتقدم بمقترح لتأسيس (المجموعة البحثية البرلمانية العربية)

في المحليات 26 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

خلال مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة

تقدم مجلس الدولة بمقترح لتأسيس (المجموعة البحثية البرلمانية العربية).

أعلن ذلك سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة لدى مشاركته في المؤتمر السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي بدأ أعماله أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية (القاهرة).

وقال سعادته: إن المقترح يأتي كمبادرة من مجلس الدولة لبقية البرلمانات والمجالس النيابية بالدول الأعضاء، بما يتيح للشباب الباحثين الفرصة في تبادل المعرفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مشيراً إلى أن البحث البرلماني يشكل أحد الروافد المهمة في دعم صناعة القرار البرلماني ومشروعات القوانين، حيث تعتمد الكثير من دول العالم على ما يقدمه الباحثون والمختصون في رسم السيناريوهات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح سعادته أن المقترح يهدف إلى تبادل الخبرات البحثية البرلمانية بين باحثي المجالس البرلمانية والنيابية بالدول العربية، وتأسيس قاعدة بيانات برلمانية وشبكة تواصل علمية بين الباحثين البرلمانيين بالدول العربية، وتكوين قاعدة بيانات معرفية معلوماتية وبحثية سريعة بين دوائر البحث البرلماني ومراكز المعلومات العربية، وتحقيق التكامل البحثي البرلماني العربي للمشاركة في المحافل الدولية، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين الباحثين بالمجالس البرلمانية والنيابية بالدول العربية وإعداد البحوث البرلمانية المشتركة.

وبيّن سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أنه يمكن للمجموعة البحثية البرلمانية العربية المقترحة تنفيذ هذه الأهداف من خلال تنظيم ملتقى دوري للباحثين البرلمانيين العرب وتأسيس قاعدة بيانات تواصل بينهم، والعمل على تصميم تطبيق أو موقع الكتروني يجمع نقاشات وملخصات الحوارات والبحوث والمعلومات بين أفراد المجموعة وإنشاء مجلة بحثية برلمانية عربية مشتركة للباحثين البرلمانيين العرب.

وشرح سعادته آلية التطبيق تتمثل في أن تتولى أمانة سر جمعية الأمناء العامين الإدارة التنفيذية للمقترح حيث تقوم بمخاطبة جميع الأطراف الراغبين في المشاركة لترشيح الأسماء وتأسيس قاعدة بيانات التواصل واستلام مقترحاتهم في هذا الصدد، وتحديد الإطار الزماني والمكاني لتطبيق المقترح، ووضع خارطة طريق لآلية العمل التنفيذية للمرحلة الثانية.

وكان حفل افتتاح المؤتمر السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية قد بدأ بكلمة لسعادة علام بن علي الكندري رئيس الجمعية، رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر، متطلعاً أن تتمخض أعمال المؤتمر عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية بما يدعم العمل العربي المشترك.

كما تضمن حفل الافتتاح كلمة لسعادة فايز الشوابكة أمين عام الاتحاد البرلماني العربي، وكلمة لسعادة أحمد سعد الدين عبدالرحيم أمين عام مجلس النواب المصري. كما تم خلال الحفل تكريم الأعضاء السابقين في الجمعية على جهودهم المبذولة طوال فترة عضويتهم.

عقب ذلك عُقِدَ الاجتماع السادس والثلاثون للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، كما تم عقد الاجتماع الثامن والثلاثين للجمعية العامة، والذي جرى خلاله إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية وذلك بناء على أحكام المادة (30) من النظام الأساسي للجمعية، والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2019م، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2018م، إضافة إلى الاطلاع على تقرير نشاط الجمعية للسنة 2018م، وتحديد موعد ومكان وموضوعات الاجتماع القادم للجمعية.

ويختتم المؤتمر أعماله اليوم (الخميس) بعقد حلقة عمل بعنوان:(أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية).