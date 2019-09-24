هيكا يعبر بين مصيرة ورأس مدركة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة .. وتوقعات باستمرار هطول الأمطار للغد

- الجهات المدنية والعسكرية تتخذ كافة التدابير للتعامل مع تأثيرات الإعصار (هيكا) على الوسطى وجنوب الشرقية

- تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة بالوسطى وجنوب وشمال الشرقية

- التربية والتعليم تعلّق الدراسة بالوسطى وجنوب الشرقية، والصحة تغلق مركز (النجدة) الصحي احترازيا وتنقل العمل لمركز محوت

ـ النقل والاتصالات توصي بأخذ الحيطة والحذر عند تشغيل العبارات بين شنه ومصيرة، و(الزراعة) تنبه بعدم نزول البحر لارتفاع الأمواج

ـ حماية المستهلك تحذّر من الاستغلال السلبي من قبل بعض المزودين وتؤكد على ضرورة ضمان توافر السلع

ـ البلديات تفعّل خطة طوارئ لتوفير المعدات اللازمة والسياحة تنبه نزلاء الفنادق بضرورة متابعة النشرات الجوية و(تنظيم الاتصالات) تفعّل خطة طوارئ

متابعة ـ علي السليمي وسهيل النهدي ومحمود الزكواني ومحمد السعيدي وسليمان الهنائي وعيسى اليعقوبي و(العمانية):

عبر مركز الإعصاء المداري (هيكا) أمس بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مسببا أمطارا غزيرة بلغت كمياتها بين 60 إلى 100 ملم، أدت إلى جريان الأودية ومصحوبة برياح شديدة السرعة تراوحت بين 55 إلى 65 عقدة، حيث من المتوقع تواصل هطول الامطار الغزيرة على محافظتي جنوب الوسطى وجنوب الشرقية بسبب الاعصار .

وكان الاعصار (هيكا) قد واصل تحركه منذ يوم امس الاول باتجاه المحافظتين، حيث لامس جدار الاعصار جزيرة مصيرة ظهر امس عند الساعة الثانية والنصف ظهرا وواصل تقدمه نحو اليابسة مسببا أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

وتوقع المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة بالمديرية العامة للارصاد الجوية تواصل تأثيرات الاعصار المداري على محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية،حيث من المتوقع تواصل هطول الامطار الرعدية الغزيرة المصحوبة برياح شديدة، مع ارتفاع موج البحر قد يصل الى 6 امتار على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية , حيث من المتوقع ان تمتد مياه البحر الى المناطق الساحلية المنخفضة .

وقد اتخذت الجهات المعنية بمختلف القطاعات العسكرية والمدنية الاجراءات المناسبة عبر تفعيل اللجان وخطط الطوارئ تزامنا مع الاعصار المداري ، ففي في إطار استعدادات قوات السلطان المسلحة للتعامل مع الحالة المدارية الراهنة (هيكا) التي تأثرت بها محافظتا الوسطى وجنوب الشرقية، تم صباح أمس تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة في كل من محافظة الوسطى، ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية بما فيها جزيرة مصيرة، وذلك للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لكافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة وفقاً لمتطلبات الموقف وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها، كما ستقوم بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق التي من المتوقع تأثرها بالحالة المدارية (هيكا) والتعامل مع الآثار المترتبة عنها.

اجتماع استثنائي بجنوب الشرقية

من جانبها عقدت عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعاً استثنائياً برئاسة العميد زهران بن زاهر العبري قائد شرطة محافظة جنوب الشرقية.

حيث اطلعت اللجنة على آخر التنبؤات المتعلقة بمسار الحالة وتأثيراتها المحتملة، كما قامت اللجنة باستعراض تدابير الاستعداد والجاهزية والإجراءات المتخذة للحد من تأثيرات الحالة، وآليات إدامة الخدمات الأساسية في المناطق المحتمل تأثرها بالحالة.

وقد قدم أعضاء اللجنة ممثلو القطاعات والجهات الرئيسية والمساندة إيجازاً حول ما يتم القيام به من جهود وتدابير للتعامل مع الحالة.

وأشار العميد قائد شرطة محافظة جنوب الشرقية إلى أهمية حشد وتحريك كافة الموارد والامكانات اللازمة لضمان استجابة فعالة تضمن توفير كافة الخدمات المعيشية والطبية وتحد من أية تأثيرات على إدامة الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات .. وغيرها من الخدمات العامة.

* تعليق الدراسة

أصدرت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة التربية والتعليم بياناً بتعليق الدراسة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى في اجتماعها صباح أمس بديوان عام الوزارة.

وجاء نص البيان كما يلي:(نظرًا لتأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالحالة المدارية (هيكا) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء (أمس)، وبعد التنسيق مع اللجنة الوطنية للدفاع المدني والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى اعتبارًا من ظهر يوم أمس (الثلاثاء) وحتى يوم غد (الخميس).

كما أشارت اللجنة في بيانها إلى متابعتها للحالة المدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

* خطة صحية احترازية

وقد شكلت وزارة الصحة لجنة للطوارئ بمستشفى صور، حيث عقدت اجتماع برؤساء الأقسام بالمستشفى لوضع خطة الطوارئ للأنواء الحالة المناخية، كما أغلقت وزارة الصحة مركز النجدة الصحي احترازياً، وسوف يتم تقديم الخدمات الصحية في مركز محوت الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة ممثلة في مركز إدارة الحالات الطارئة استعدادية وجاهزية تنفيذ خطط الاستجابة والاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الخدمات الصحية بشأن الحالية (هيكا).

وأضافت الوزارة: إن مركز إدارة الحالات الطارئة يتابع جاهزية المؤسسات الصحية بالمحافظات وتهيئة الفرق الميدانية الطبية على مدار الساعة لضمان استدامة الخدمات الصحية بالولايات المتوقع تأثرها بالحالة المدارية.

* التنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية للدفاع المدني والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن تعليق العمل والتأهيل يومي اليوم وغدا (الخميس) في جميع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الحضانات وأركان وبيوت نمو الطفل في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بسبب الحالة المدارية (هيكا) التي تتعرض لها السلطنة.

* العبارات بين شنه ومصيرة

من جانبها قالت وزارة النقل والاتصالات: إنه وفقاً لمتطلبات السلامة البحرية، وبناء على تطور الحالة المدارية تود الوزارة التنبيه على مُلاّك العبّارات الأهلية إتخاذ أقصى درجات الحذر، والتأكد قبل تشغيل أية رحلة بين شنه وجزيرة مصيرة ومتابعة الحالة الجوية من المصادر الرسمية.

* هيجان الموج

كما نبهت وزارة الزراعة والثروة السمكية للصيادين ومرتادي البحر بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بنزول البحر خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع موج البحر وهيجانه وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة قواربهم وسفنهم ومعداتهم ونقلها إلى مواقع آمنة ومتابعة النشرات والتقارير الجوية من مصدرها الرسمي.

* المنشآت السياحية

كما شددت وزارة السياحة على المنشآت الفندقية والسياحية وذلك استناداً إلى خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة حول الحالة المدارية بدعوة جميع الموظفين العاملين لدى المنشآت الفندقية والسياحية لحث النزلاء والسياح بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الاودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم السماح للسياح بارتياد البحر خلال هذه الفترة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الاحترازية بكل ما يكفل سلامة مرتادي المنشآت الفندقية والسياحية.

* حماية المستهلك

أكملت إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى استعداداتها للحالة المدارية (هيكا) من خلال وضع خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الاجراءات التي تشمل تشكيل فرق مناوبة، والتواصل مع أصحاب المؤسسات التجارية المختلفة لضمان توافر السلع الأساسية وعدم الاستغلال السلبي من قبل بعض المزودين، وذلك من خلال وضع خطة عمل تضمنت تشكيل فرق مناوبة تغطي أسواق المحافظة على فترتين (صباحية ومسائية) وفريق لتلقي بلاغات المستهلكين ومتابعتها.

كما تم التواصل مع المؤسسات التجارية المختلفة والاتفاق على ضمان توافر السلع الأساسية وعدم الاستغلال السلبي للحالة من خلال بعض الممارسات كرفع الأسعار استغلالاً لحاجة الناس، إضافة إلى التأكد من وجود تنسيق مباشر مع اللجان الفرعية للدفاع المدني وباقي المؤسسات لمتابعة مستجدات الحالة المدارية وما يتطلبه الأمر من تدخل عاجل، كما تم التنسيق مع مكاتب الولاة والتأكد من توافر السلع الأساسية بالولايات .. وغيرها من الأمور التي تتطلب المتابعة والاستعداد.

وتؤكد الهيئة على حرصها على التصدي بحزم لمن تسول له نفسه القيام بالممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلكين، كما تهيب الهيئة بالمستهلكين بضرورة التواصل مع إدارات الهيئة في حالة ملاحظة أية تجاوزات تضر بحقوقهم، والابلاغ عن أية ممارسات سلبية قد يلاحظونها.

* فرق للاستجابة الميدانية

وقالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: تشكيل فريق عمل للاستجابة الميدانية في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية وتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع تطورات الحالة المدارية.

* تسهيل تفعيل خاصية التجوال المحلي

ووجهت هيئة تنظيم الاتصالات شركات الاتصالات في السلطنة لتفعيل خطة الطوارئ وتسهيل تفعيل خاصية التجوال المحلي متى ما استدعت الحاجة وذلك لمواجهة الآثار التي قد تنجم جراء الحالة المدارية (هيكا) التي اثرت على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

ولامس جدار الاعصار المداري (هيكا) جزيرة مصيرة ظهر أمس عند الساعه الثانية والنصف ظهراً، في حين كان مركز الاعصار يبعد عن الجزيرة حوالي (25) كيلومتراً، حيث كان لا يزال يصنف كإعصار من (الدرجة الأولى)، حيث شهدت الاجزاء من جنوب جزيرة مصيرة أمطاراً غزيرة ورياحاً تقُدّر سرعتها بين 65 الى 70 عقدة حول المركز ما يعادل 120 الى 130 كم/ الساعة.

وقد أوضح ناصر بن سعيد الاسماعيلي أخصائي أرصاد جوية بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريح لـ(الخليج 365) أمس بأن التنبؤات العددية تشير الى أن مسار عبور الاعصار سيكون ما بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة.

* أمطار على ولاية محوت

من جانب آخر فقد هطلت على ولاية محوت أمس أمطار غزيرة عمّت القرى التابعة للولاية، ومازالت الأجواء غير مستقرة على الولاية والقرى الساحلية حتى مساء أمس.

وقام سعادة الشيخ نبهان بن عبدالرحمن الخروصي والي ولاية محوت بزيارة للمناطق، حيث تم تجهيز مدرسة محوت وحج وسدرة للتعليم الأساسي كمواقع إيواء للمواطنين.

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تأجيل تمرين (الدولفين 2019م) بسبب الأنواء المناخية

تتواصل الجهود في التحضير لتنفيذ تمرين (الدولفين 2019م)، والذي يحاكي فرضية سقوط طائرة مدنية تجارية في البحر الإقليمي للسلطنة قبالة مطار مسقط الدولي، ونظراً للأنواء المناخية الاستثنائية (هيكا) التي من المتوقع أن تتعرض لها السواحل الشرقية للسلطنة خلال الأيام القادمة، فإنه سيتم تأجيل تنفيذ التمرين إلى وقت آخر يتناسب والخطة العامة لفرضية التمرين، وبما يضمن نجاح الأهداف التدريبية المتوخاة من إقامته في بيئة تتناسب والظروف المناخية والمكانية.