السلطنة تستضيف الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس

تستضيف السلطنة اليوم ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيتضمن الاجتماع عدداً من المواضيع المشتركة المتعلقة بقطاعات الشؤون الإسلامية والأوقاف والمواضيع التي من شأنها أن تنظم العمل في قطاعات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي .. وغيرها من المواضيع التي ستكون حاضرة على طاولة الاجتماع.

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