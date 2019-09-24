مدير عام الأركان المشتركة بجمهورية باكستان يغادر البلاد

غادر البلاد صباح أمس الفريق أزهر عباس مدير عام الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام.

وكان في وداعه والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار مسقط الدولي اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية وعدد من كبار الضباط بقيادة البحرية السلطانية العمانية، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمسقط.

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