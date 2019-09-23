الجمعية العمومية العامة للمحكمة العليا تعقد اجتماعها الأول للعام القضائي (2019 /2020م)

عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا اجتماعها الاول للعام القضائي (2019 /2020م).

ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، رئيس الجمعية العامة، رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء بحضور اصحاب الفضيلة نواب رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا بالإضافة الى مساعد المدعي العام مدير ادارة الادعاء العام بالمحكمة العليا.

وقد استهل فضيلته الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأصحاب الفضيلة القضاة على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك عن تطلعاته لعام قضائي جديد.

ثم ناقشت الجمعية موضوع تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي (2019 /2020م) واستطلاع آراء أصحاب الفضيلة القضاة حول ذلك، كما تمت مناقشة عدد من المسائل ذات الصلة بالإحصائية القضائية، وقد حث الرئيس أصحاب الفضيلة القضاة على ضرورة تقصي اسباب نقض الاحكام والخروج بمرئيات تسهم في استقرار الاحكام وسرعة الفصل في الدعاوى، كما تمت مناقشة المسائل الادارية ذات الصلة بالعمل القضائي.

وفي ختام الاجتماع أكد فضيلته شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة راجياً ان يكون هذا العام عاماً للارتقاء بمستوى الاداء القضائي والاداري شاكر لأصحاب الفضيلة القضاة ما قدموه من آراء ومقترحات.

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