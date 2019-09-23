افتتاح مؤتمر ومعرض عمان الدولي للصحة 2019

في المحليات 24 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

بمشاركة 12 دولة وأكثر من 400 محاضر

تغطية ـ جميلة الجهورية:

أُفتتح بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض صباح أمس مؤتمر ومعرض عُمان الدولي للصحة 2019، والذي يأتي هذا العام في نسخته التاسعة، وتنظمه شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو) تحت إشراف وزارة الصحة، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 الى 25 سبتمبر الحالي.

رعى الفعالية سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية.

حيث افتتح سعادته أعمال المؤتمر الدولي والذي يأتي في نسخته السادسة بحضور السيد أيمن بن حمد البوسعيدي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سابكو وحضور عدد من اصحاب السعادة السفراء والمسؤولين والشركاء من القطاع الحكومي والخاص، وقد اشتمل البرنامج على تقديم ورقتي عمل، الأولى للهيئة العامة لسوق مسقط للاوراق المالية، وقدمها الدكتور محمد عزالي خبير إستراتيجيات التأمين الطبي بالهيئة وتناول موضوعها إستراتيجيات التأمين الصحي في السلطنة وخطط الهيئة العامة لسوق المال في هذا المجال.

كما شارك بنك (اتش اس بي سي) للشرق الأوسط بورقة عمل قدمها ميكال بيزنيسوس ـ رئيس قطاع الرعاية الصحية في البنك كان موضوعه:(تشجيع الإستثمار في قطاع الصحة).

ليتواصل برنامج افتتاح المؤتمر مع تقديم العروض وأوراق العمل، فيما قام راعي الحفل والحضور بالاطلاع على المعرض ويشارك فيه أكثر من 100 شركة من 12 دولة من مختلف دول العالم أبرزها:(دولة الإمارات العربية المتحدة، الهند، فرنسا، إيران، المانيا، تايلند و ماليزيا)، ويحوي المعرض بين جنباته عدداً من الأجنحة الكبيرة لكل من إيران والهند وتايوان، وتشارك بعرض خدماتها ومنتجاتها الطبية والعلاجية.

وقد أوضح سعادة راعي الحفل أهميته على مستوى السلطنة قائلاً: هذه الفعالية تستقطب تجارب مختلفة يطلع عليها المواطن والمستثمر وجميع المعنيين، وتعد هذه التجربة التاسعة للمعرض الذي يعكس نجاح التجربة في هذا الجانب، لاستقطاب الدول والذي ليس فقط في المجال الطبي، والتي منها أيضاً نبلغ رسالة بدور المؤسسات الخاصة بالسلطنة وريادتها في هذا المجال بجانب المؤسسات الصحية الحكومية، التي تستطيع ان تستقطب سياحياً.

مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في القطاع الصحي، حيث ان وزارة الصحة لديها مشاريع كثيرة من ضمنها معايير الجودة الذي سيتم تطبيقه بعام 2020 بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

وحول أوراق العمل قال: إن سلامة المرضى ومعيار الجودة هما أهم الاوراق والمعيار الاساسي الذي تعتمد عليه الخدمات الصحية، مؤكداً أن الحديث يمتد لمنعطف جديد حول الحديث عن التأمين الصحي والذي اصبح ضرورة لتوفير مظلة من الخدمات المهمة في قطاع الصحة والذي يُعدُّ واعداً.

ويعرض المؤتمر خطط وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في السلطنة وآخر المستجدات في المجال الطبي محلياً وعالمياً، وكذلك المشاريع الصحية التي تعمل عليها وزارة الصحة في سبيل الإرتقاء بالخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة والتي تسهم في تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة.

ويحاضر بالمؤتمر (400) مشارك و(30) متحدثاً من كبار المختصين على المستويين المحلي والدولي، حيث يسلط الضوء على آخر المستجدات في المجال الصحي وفق المحاور التالية: التأمين الصحي والإستثمار في قطاع الصحة، كذلك سلامة المرضى وإدارة المخاطر، الموارد البشرية في قطاع الصحة، وإدارة الجودة، بالإضافة الى تنفيذ عدد من حلقات العمل التي تنفذ بمصاحبة المؤتمر والتي تلقي الضوء على عدة موضوعات من أهمها: تأهيل الكفاءات البشرية في القطاع الصحي والتحليل الجذري لتحديات القطاع الصحي، كما تساهم في الإعداد للمؤتمر عدة مديريات بوزارة الصحة من بينها المديرية العامة للتخطيط والدراسات، ومركز ضمان الجودة، والمديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية والمديرية العامة للتموين الطبي.

ومن الفعاليات المصاحبة للمعرض أيضاً تم تخصيص مساحة بمعرض عُمان للصحة للمديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة لإقامة إحتفالية اليوم العالمي للصيادلة يوم غد (الأربعاء).

كما ينفذ قسم الصحة العقلية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة اليوم وغداً حلقة نقاشية حول موضوعين:(الصحة النفسية للمرأة وإضطرابات المزاج) و(الصحة النفسية للأطفال واليافعين) في المعرض بدءاً من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة السابعة مساء.