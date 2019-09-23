استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية القمر

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس معالي محمد علي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع والوفد المرافق له، والذي يزور السلطنة حالياً.

في بداية اللقاء رحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعالي الضيف والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر معالي الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق.

عقب ذلك تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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