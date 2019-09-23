بحث اوجه الاهتمام المشترك بالمجالات العسكرية بين السلطنة وباكستان

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أزهر عباس مدير عام الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الباكستاني، كما تم تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة اركان قوات السلطان المسلحة.

كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه صباح امس الفريق أزهر عباس مدير عام الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له.

وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الباكستاني، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالمجالات البحرية.

حضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي كبير ضباط الأركان والعميد الركن بحري ثابت بن محفوظ الزدجالي مدير عام الإدارة والمالية بالبحرية السلطانية العمانية.

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