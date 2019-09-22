مجلس الخدمة المدنية يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس إجتماعه الثالث لهذا العام ترأس الاجتماع معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

في بداية الإجتماع تم استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة بإجتماعه الأول لعام 2019م.

بعد ذلك جرى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع، منها مشروع إتفاقية إلتحاق الأطباء بالبرنامج التأسيسي العام بالمجلس العماني للإختصاصات الطبية، وذلك في إطار إختصاص المجلس ،بتحديد السياسات والقواعد المنظمة لخطط التأهيل والتدريب الهادفة إلى تنظيم القوى العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفايتها الإنتاجية.

واستعرض المجلس الطلبات الواردة من بعض الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمتعلقة بمراجعة وتعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتلاءم مع إختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وفي إطار إختصاصه بتحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في الوحدات، ناقش المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية بتحديد وتنظيم ساعات العمل لبعض الفئات الوظيفية.

واستعرض المجلس خلال إجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، وإتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.