رصد منخفض مداري شرق بحر العرب والارصاد الجوية تتابع الحالة ومستجداتها

يبعد عن سواحل السلطنة 900كم بسرعة (17 ـ 27 عقدة) حول المركز

(الارصاد الجوية): الظروف المناخية غير ملائمة لتطور الحالة المدارية إلى أبعد من عاصفة

كتب ـ محمود الزكواني:

قال المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة بالمديرية العامة للارصاد الجوية في بيان له أمس: إن آخر خرائط الطقس والتحاليل للمركز توضح تشكل منخفض مداري شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز

(17 ـ 27 عقدة)، ويتمركز على خط عرض 20 درجة شمال وخط طول 69 درجة شرق ويبعد عن السواحل الهندية (كوجرات) حوالي 150 كم، كما يبعد عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (مصيرة) حوالي 900 كم.

واشار البيان الى ان آخر خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو بحر العرب مع احتمال تعمقه إلى منخفض مداري عميق خلال 24 ساعة.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني للجميع متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.

وحول آخر مستجدات الحالة الجوبة أوضح محمود بن راشد الخياري رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أنه بالرغم من أن الاحصائيات المناخية تشير الى حدوث حالات مدارية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تأتي الحالة الجوية المدارية المتواجدة حالياً شرق بحر العرب متقدمة عن موسم الاعاصير المعتاد في كل سنة وهو الموسم الثاني للأعاصير في بحر العرب ويكون ما بعد الرياح الموسمية شهري (اكتوبر ونوفمبر).

وأضاف: في حين أن الفترة الاولى هي فترة ماقبل الرياح الموسمية شهري (مايو ويونيو)، وحسب معطيات خرائط الطقس من تحليلات للضغوطات الجوية على مختلف الطبقات فإن الحالة الجوية تميل الى التطور الى أبعد من منخفض مداري لتصبح منخفض مداري عميق خلال (24) ساعة القادمة.

وقال: إنها اذا تطورت الى عاصفة مدارية ستكون سرعة الرياح حول مركز الحالة الجوية من 34 الى 63 عقدة وحسب اجراءات رصد وتحليل الحالات المدارية في بحر العرب وخليج البنغال سوف تعطى اسم معين سيكون الاسم حسب الجدول المعد من قبل لجنة الاعاصير في بحر العرب وخليج البنغال (هيكا)

(Hikaa) وهو اسم مقترح من دولة جزر المالديف.

وقال: في حين تبدو الظروف المناخية غير ملائمة لتطور الحالة المدراية الى أبعد من عاصفة مدارية، حيث تتأثر ببقايا الرياح الموسمية والتي تؤثر سلباً على انتظام حركة الرياح الدورانية حول مركز الحالة، كما أن حرارة مياه البحر بالقرب من السواحل العمانية تبدو أقل مما هية عليه في شرق بحر العرب.

ويواصل المختصون في المركز الوطني للانذار المبكر متابعة تطور هذي الحالة من حيث تصنيفها وكذلك مسارها المتجه نحو الغرب من بحر العرب.