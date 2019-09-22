الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبل السفير الإماراتي

استقبل معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

حيث سلّم معاليه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ووزير الدفاع، تتضمن دعوة معاليه لحضور الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019م، الذي سيُقام بإمارة دبي خلال شهر نوفمبر 2019م، شاكراً معاليه لصاحب السمو دعوته الكريمة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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