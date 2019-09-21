مرشدات السلطنة تبرز إنجازات النهضة في أعمال المؤتمر الاقليمي العربي الـ(٢٢) بتونس

أقام وفد مرشدات السلطنة المشارك في أعمال المؤتمر الاقليمي الـ(٢٢) للمرشدات الذي تستضيفه جمهورية تونس العربية خلال الفترة من ١٧ الى ٢٢ سبتمبر من الشهر الجاري وذلك تحت شعار:(بسمة عطاء من أجل النماء) ـ معرضاً مصوراً جسّد إنجازات النهضة المباركة في مختلف المجالات التنموية والصحية والتعليمية الى جانب ما تحظى به المرشدات من دعم كبير من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الكشاف الاعظم للسلطنة، كما تم عرض عدد من المشغولات التراثية والملابس العمانية التقليدية.

كما قدمت مترشحة السلطنة لعضوية اللجنة العربية الإقليمية أماني العبرية ومترشحات الدول الأخرى لعضوية الإقليم رؤيتها ورسالتها وماهية خطتها التي تود العمل عليها خلال الفترة القادمة في حال حصولها على عدد أصوات يؤهلها لعضوية لجنة الاقليم العربي للمرشدات، كما قدمت المترشحات الأخريات من الدول الأخرى كذلك رؤيتهن ورسالتهن وهن:(الدكتورة أمل المسلماني من دولة قطر، والدكتورة ليبا الصبيع من ليبيا، والدكتورة أمل العوضي من الكويت، وهدى عبدالرزاق من السودان، ودرة الفيزاني من تونس، وسارة حمود من لبنان، وخديجة أبو حمور من الأردن، وفاتن فاروق من مصر).

وقد تضمن الحفل عدد من الفقرات المتنوعة .