البريمي تستضيف الحلقة التدريبية للصحفيين حول تغطية انتخابات مجلس الشورى

في المحليات 22 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

نظمتها جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع اللجنة الاعلامية للانتخابات

نظمت جمعية الصحفيين العمانية وبالتعاون مع اللجنة الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة حلقة عمل تدريبية حول التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك بمنتجع السلام بولاية البريمي.

رعى الفعالية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي وبمشاركة عدد من الصحفيين والاعلاميين والمصورين .. وغيرهم ممن يقومون بالتغطية الصحفية والاعلامية من ولايات محافظات الباطنة شمال والظاهرة والبريمي.

وقد هدفت حلقة العمل التدريبية إلى تعريف الصحفيين والاعلاميين بمسيرة الشورى في السلطنة ومراحل تطورها ووضع الصحفيين والاعلاميين في خضم الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشورى في جميع محافظات وولايات السلطنة.

واستعرضت الحلقة عدداً من أوراق العمل التي تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بالتغطية الاعلامية للانتخابات والتقارير الاخبارية وأهمية الاعلام في نقل الصورة الصحيحة للمتلقي وكيفية تنقية التقارير من الميول الشخصية والفكرية والتركيز على الاطار القانوني المتعلق بالانتخابات.

حيث تم تقديم ورقة عمل تناولت التغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، كما قدّم الدكتور عبدالحميد الموافي ورقة حول التوازن في التغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، وفي الورقة الاخيرة استعرض الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المبادىء والضوابط في الاطار القانوني لانتخابات أعضاء مجلس الشورى.

وقد ألقى سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العمانية كلمة قال فيها: يسعدنا أن نلتقي معاً في محافظة البريمي التاريخية وهي تزخر بالمنجزات الرائدة في مختلف المجالات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

وأضاف النهدي: تستعد السلطنة خلال هذه الفترة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ويعمل العديد من اللجان في سبيل إنجاز المهام الموكلة لها من أجل إنجاح هذا العمل الوطني المهم، ومن منطلق حرص جمعية الصحفيين العمانية على المساهمة في هذا الحدث الوطني، فإنها تقوم وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بتنظيم حلقات عمل تدريبية للزملاء والزميلات الصحفيين والإعلاميين والمصورين المعنيين بالتغطية الإعلامية للانتخابات، وتعتبر هذه الحلقة الثالثة ضمن سلسلة من حلقات العمل، حيث عقدت أولى حلقة في محافظة ظفار في شهر أغسطس الماضي، وعقدت الحلقة الثانية بمحافظة مسندم في العاشر من الشهر الجاري، كما ستعقد الحلقة الرابعة في محافظة مسقط في شهر أكتوبر القادم وأكد رئيس لجنة التدريب بالجمعية: إن انعقاد مثل هذه الحلقات لا شك لها مردود إيجابي على الزملاء الصحفيين والإعلاميين لتساعدهم على إجراء التغطيات الإعلامية للانتخابات، من خلال استيقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية حتى إيصالها للمتلقي بكل وضوح وهذا ما تحرص عليه اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، مشيراً الى أن التعاون بين جمعية الصحفيين العمانية واللجان الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى قائم منذ فترات سابقة، مما كان له الأثر الطيب في تكرار عقد هذه الحلقات وتطويرها لتشمل عدة محافظات وبمشاركة أوسع من الصحفيين والإعلاميين.وقد حرصت الجمعية واللجنة الإعلامية على تحقيق العديد من الأهداف من خلال عقد حلقات العمل هذه، أهمها: تعريف الصحفيين والإعلاميين بمسيرة الشورى في السلطنة ومراحل تطور الممارسة الشورية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ووضع الصحفيين والإعلاميين في خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات التي ستجرى بعون الله تعالى في شهر أكتوبر القادم في جميع ولايات السلطنة، بالإضافة الى التأكيد على أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذا الحدث المهم الى المتلقي بحيادية وشفافية وصدق وأمانة، آملاً من المشاركين والمشاركات في الحلقة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، حيث تناولت عدداً من المحاور المهمة سواء في الجوانب الصحفية والإعلامية أو الجوانب القانونية التي تساعد الصحفيين في أداء عملهم كل في مجال اختصاصه.

وفي ختام الحلقة التدريبية قام سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي يرافقه سعيد بن ناصر النهدي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية رئيس لجنة التدريب لتوزيع الشهادات على المشاركين في حلقة العمل وتكريم الداعمين.