استعراض 70 حالة مساعده سكنية بالظاهرة

عبري ـ من سعيد الغافري وصلاح العبري:

استعرضت لجنة القروض والمساعدات السكنية بمحافظة الظاهرة خلال اجتماعٍ لها عدد 70 حالة طلب خاصة بالمساعدات السكنية.

ترأس الاجتماع الشيخ عبدالله بن علي الهنائي مدير عام المديرية العامة للاسكان بمحافظة الظاهرة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

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