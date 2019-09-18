وزير المكتب السلطاني يستقبل سفير دولة قطر

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس , سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة ، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة.

في بداية اللقاء رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه عبر سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به من جميع المسؤولين في السلطنة ، مشيدا بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ، كما شكر معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده والسلطنة أثناء تأدية عمله ، متمنيا له دوام التوفيق.

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