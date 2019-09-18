“الغرفة” تناقش تحديات قطاع المعارض وصناعة المؤتمرات

مسقط ـ (الخليج 365):

عقدت لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس اجتماعها الثاني لهذا العام. وخلال الاجتماع تمت الإشادة بأهمية المساهمة في تنظيم العمل واستشراف الرؤية والتحديات المستقبلية في قطاع المعارض وصناعة المؤتمرات والندوات والعمل معا على حلحلة التحديات التي تواجه الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما تم مناقشة ظاهرة مزاحمة المنظمين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة (تجار الشنطة) لسوق المعارض، مما يسبب تلاعبات ومضاربات وارتفاع في الايجارات بأسعار خيالية ألحقت الضرر ببعض شركات المعارض، بالإضافة إلى عزوف العارضين عن المشاركة في هذه المعارض وتقلصت من 700 عارض في المعرض منذ سنوات إلى ما يقارب 300 عارض أو أقل.

وناقشت اللجنة في اجتماعها مستجدات فرق العمل باللجنة، بالإضافة إلى مناقشة التحديثات حول معرض سيتي سكيب، حيث قامت اللجنة بالترويج للمعرض القادم والاجتماع بعدة شركات تطوير عقارية في السلطنة للتنسيق حول المشاركة فيه، كما أن الغرفة ستوقع مذكرة تفاهم فيما بينها وبين شركة انفورما المنظمة لمعارض سيتي سكيب خلال الفترة القادمة.

كما ناقشت تحديد موعد لعقد المؤتمر الدولي للمعارض الذي يعنى بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، وتطرقت اللجنة لمناقشة مقترح العمل على تأسيس شركة خاصة بالمعارض الاستهلاكية، وتقوم على مشاركة شركات المعارض القائمة في السلطنة في تأسيسها وإنشائها وتهتم بالمعارض الاستهلاكية فقط، وذلك بهدف تدارك السلبيات.