اختتام منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019

في المحليات 18 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

كتب ـ محمد السعيدي:

اختتمت أمس أعمال منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 الذي استضافته السلطنة خلال الفترة من 15 الى 17 سبتمبرالحالي والذي نظمته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة عقول عالمية (Brains Global) وذلك بفندق كمبينسكي الموج بالسيب.

وفي اليوم الثالث للمنتدى ألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم كلمة قالت فيها : إن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية ترسيخ منهج التفكير العلمي وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية بكل كفاءة واقتدار.

وأضافت : تتابع السلطنة باهتمام ما يجري في العالم من تطورات متسارعة في كافة مجالات التنمية بشكل عام وتشارك الأسرة الدولية سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ومن بينها الهدف الرابع المتعلق بالتعليم .

وأضافت : في هذا السياق أثبتت السلطنة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 التي ترتكز على غرس ثقافة الابتكار العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل منظومة بحثية تستجيب بشكل فعال للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية والتي تتسم بوضوح الرؤية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار وتتماشي هاتان الاستراتيجيتان مع رؤية عُمان 2040.

بعد ذلك بدت الجلسات النقاشية حيث تناولت الجلسة الأولي أهمية التعليم النشط في مدارس الشرق الاوسط وشمال أفريقيا كما أكدت الجلسة على ان تمكين المعلم فنيًا ومهنيًا ومعرفيًا هي المعادلة الصحيحة لضمان عملية تعليمية نشطة وذات نتائج ممتازة وكذلك تغيير الممارسات التعليمية وأساليب التدريس المستخدمة بحيث تواكب توجهات وميول الطلاب هي السبيل للوصول الى تعليم مفيد لطلابنا.

وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة التشجيع على تحقيق شمولية وتنوع أكبر في قطاع التعليم وأن الشمولية في التعليم يجب أن تبدأ من الطفولة.

كما تضمنت الجلسة الثالثة التحول من خلال دور التفكير النقدي في التعليم والبحث العلمي بعد ذلك اقيمت جلسة خاصة بالمبتكرين الشباب حول تطوير الجيل الجديد من رواد الأعمال المبتكرين كما قدم المبتكرون عروضا تقديمية للمشاريع المبتكرة من لفئة الشباب.

وقالت أبرار المشيفرية ضمن المبتكرين المشاركين في المنتدى عن إبتكارهم وهي من شركة (ارث) المتكاملة وهي شركة عمانية تهتم بالثورة الصناعية الرابعة تستهدف فئة الباحثين عن عمل تقوم الشركة بتدريب الباحثين وتأهيلهم لسوق العمل ويبلغ عدد المشتركين في الدورة 50 باحثا ويمكن للموظفين أيضا الدخول في هذه الدورة للاستفادة والتعرف عن قرب بالثورة الصناعية الرابعة.وفي ختام فعاليات المنتدى كرم سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي الشباب العشرة المشاركين في مسابقة المشاريع المبتكرة المقامة علي هامش فعاليات المنتدى .