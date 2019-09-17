وزير ديوان البلاط السلطاني يودع السفير القطري

مسقط ـ العمانية : استقبل معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بمكتبه امس سعادة السفيرعلي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .وقد أعرب سعادته عن شكره لمعاليه لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله بالسلطنة مما سهّل له القيام بمهامه.

من جانبه شكر معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني سعادة السفير على جهوده الطيـبة التي ساهمت في تعزيز العلاقات بين السلطنة ودولة قطر متمنيًا لـه كل التوفيـق.

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