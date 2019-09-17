(دور المجالس التشريعية ) توصي ضرورة إصدار قانون استرشادي موحد للتنمية المستدامة

بتنظيم من مجلس الشورى

نظم مجلس الشورى صباح أمس ندوة حول دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفندق جراند ميلينيوم مسقط بحضور أعضاء من المجالس النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات والرؤى والمناقشات الهادفة والمثرية، التي أكدت على ضرورة إصدار قانون استرشادي موحد للتنمية المستدامة يتوافق بين الخطط التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الكلية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء لجنة معنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة لكل مجلس. وكذلك إيجاد دليل برلماني استرشادي موحد يخص أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للمجالس التشريعية الخليجية.رعى حفل افتتاح الندوة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة .

وهدفت الندوة التأكيد على الدور الرقابي والتشريعي للمجالس البرلمانية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و الاطلاع على الخطط العملية التي تتبعها المجالس التشريعية في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم مدى التزام الحكومات بتحقيقها، بالإضافة إلى الاطلاع على رؤية بعض المنظمات والمؤسسات لدور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة.

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