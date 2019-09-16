افتتاح مؤتمر عمان الثاني للسلامة في العمل وتقليل الخسائر 2019

في المحليات 17 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي :

افتتح صباح أمس مؤتمر عمان الثاني للسلامة في العمل وتقليل الخسائر 2019 والذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري .

رعى افتتاح المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين وذلك في فندق كراون بلازا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض .

وقال معالي الشيخ خالد بن عمرالمرهون ان المؤتمر في نسخته الثانية يقدم الجديد في كل ما يتعلق بالامان والسلامة في المؤسسات الحكومية والخاصة حيث يشمل المؤتمر على نسخ من أوراق العمل متخصصة يقدمها عدد من المختصين والمعنيين بالسلامة في العمل.

وأضاف معاليه بان موضوع السلامة في العمل تحرص عليه الحكومة على تزويد المرافق لتحقق الامان والانتظام في العمل إضافة الى انعكاسه في العمل في القطاع الخاص والمنشآت في السلطنة مزودة بكافة الامكانيات وتأتي إقامة المؤتمر ليركز على ما يتضمنه من جديد في مجال السلامة في العمل.

اشتمل اليوم الاول على جلستين جاءت الجلسة الاولى بعنوان الأطر القانونية وسياسات إدارة المخاطر، وتضمنت عددا من المحاور، حيث جاء المحور الاول بعنوان “الأبعاد القانونية للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل أما المحور الثاني فقد جاءت بعنوان ” التأمين ومعايير السلامة ” ، وجاء المحور الثالث بعنوان “التحقيق في الحوادث ـ الأداة الذهبية في استراتيجيات تخطيط للوقاية من الخسائر “، أما المحور الرابع جاءت بعنوان “إدارة الصحة والسلامة والبيئة للمقاولين ” قدمتها فوز صلاح زيداوي مديرة التدريب بمركز سمارة لخدمات التدريب.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ” تفعيل الموارد البشرية في إدارة الصحة والسلامة “وتضمنت عددًا من المحاور جاء المحور الاول منها بعنوان “منع الخسارة وخلق القيمة من خلال التأثير على السلوكيات المرغوبة ” ، أما المحورالثاني جاء بعنوان “تمكين ذوي المهارات الخاصة من الدخول لسوق العمل”، اما المحور الثالث جاء بعنوان ” الصحة المهنية واللياقة الطبية ” أما المحور الرابع جاء بعنوان مفهوم الاستدامة في إدارة الموارد البشرية”، اما المحور الخامس جاء بعنوان “القيادة الإستباقية للسلامة” .

و يشمل المؤتمر اليوم على جلستين الاولى بعنوان : “استمرارية العمل ومنع الخسائر” وتتضمن الجلسة عددا من المحاور أهمها المحور الاول يتضمن ” منهج (Lean ) للتحسين وتطبيقاته في الصناعة ” أما المحور الثاني يتضمن “الصيانة الوقائية كآلية لمنع الخسائر ” أما المحور الثالث يشمل ” القدرة التنظيمية لمقاومة الكوارث في السلطنة ” أما المحور الرابع يشمل على “الدراسة التشغيلية لإيصال السلامة التصميمية ” أما في الجلسة الثانية تأتي تحت بعنوان “ادارة المخاطر في المهام الصعبة” تتضمن الجلسة عددا من المحاور المحور الاول يتحدث عن “متطلبات الصحة والسلامة لأنشطة العمل الخارجية ” اما في المحور الثاني يتضمن “منصات العمل المتحركة وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ ” فيما جاء في المحور الثالث تأتي باسم ” إدارة السلامة لمنع مخاطر الأجسام الساقطة ” كما يتضمن المحور الثالث “سلطة الإيقاف في إدارة السلامة ” اما المحور الرابع يتحدث عن “سلامة العمليات ”