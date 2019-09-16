السلطنة وطاجيكستان توقعان على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي

مسقط ـ العمانية: تم أمس التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين السلطنة وجمهورية طاجيكستان بديوان عام وزارة الخارجية.مثل حكومة السلطنة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية، ومثل الجانب الطاجيكي سعادة زبيدالله زبيدزاده سفير جمهورية طاجيكستان المعتمد غير المقيم لدى السلطنة.

حضر التوقيع عدد من المسؤولين في الوزارة.

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