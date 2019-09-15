الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى بمستشفى السلطان قابوس بصلالة

دشن صباح أمس بمستشفى السلطان قابوس بصلالة الأسبوع التوعوي الصحي والاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يصادف السابع عشر من سبتمبر من كل عام وذلك تحت رعاية الدكتور خالد بن محمد المشيخي مديرعام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار حيث يهدف الى نشر ثقافة وسلامة المرضى وغرس مفهوم الشراكة الايجابية بين مقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع و بمشاركة من قبل العاملين وكافة الأقسام بمستشفى السلطان قابوس وبمشاركة من قبل شركة بيئة بمحافظة ظفار.

تضمن التدشين إقامة المعرض التوعوي المصاحب حيث اشتمل على العديد من الانشطة المتنوعة التي شملت تدشين شعار( السلامة تتحقق على يد الجميع) وعروض مرئية لبعض المشاريع التي تم تنفيذها في مجال تحسين الجودة وسلامة المرضى.

كما يتضمن الأسبوع التوعوي إطلاق حملة (هويتك عنوان سلامتك) تستهدف فئات المجتمع لتحفيز أفراد المجتمع بالأضافة تخصيص زاوية مجهزة بجهاز الكمبيوتر(نظام الشفاء) للربط المباشر بين ملف المريض والرقم المدني وتوزيع رسائل ومطويات توعوية تثقيفية للمرضى وأفراد المجتمع.

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