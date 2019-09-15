في ندوة العلاقات العمانية ـ الصينية.. التوصية بإنشاء مركز ثقافي وتسهيل الإجراءات التجارية بين...

في المحليات 16 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

خرجت ندوة العلاقات العمانية ـ الصينية، التي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى الصحافة العماني الصيني بتوصيات انقسمت إلى 3 مجالات رئيسية، المجال التاريخي، والمجال الاقتصادي، والمجال الإعلامي، وكان الملتقى قد أقيم بتنظيم جمعية الصحفيين العمانية، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في العاصمة الصينية بكين وعدد من المتحدثين من البلدين خلال الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر الحالي في بيكين.

ففي المجال التاريخي خرج الملتقى بعدد من التوصيات أبرزها إبراز العلاقات التاريخية بين البلدين وتناولها في وسائل الإعلام، وتوعوية شعبي البلدين بالأحداث التاريخية لمزيد من التقارب والتعاون ذي الأصول التاريخية، العمل على توثيق تلك العلاقات من خلال إقامة المعارض وطباعة مختلف المنشورات باللغتين العربية والصينية.أما توصيات الجانب الاقتصادي فقد أكدت أهمية بناء القدرات في القطاع اللوجستي من خلال تعزيز التعليم والتدريب، ومن التوصيات تسهيل إجراءات الأعمال التجارية بشكل عام بين البلدين، وكذلك تطوير التسويق للسلطنة بشكل عام والمناطق الحرة والموانئ بشكل خاص، والاهتمام بالبنية الناعمة لتكون مكملة للبنية الأساسية لمختلف المشاريع.

وأخيرا خرج الملتقى بتوصيات تركز على الجانب الإعلامي والثقافي، ومن أبرز تلك التوصيات العمل على انشاء مركز ثقافي صيني يعمل على إعداد التقارير والأبحاث التاريخية والحالية بين البلدين، ودراسة التعاون في مجالات الإعلام وعقد برامج الزيارات والدورات التدريبية بين البلدين، العمل على تقارب الشعوب من خلال بث أخبار ومواد إعلامية مختلفة باللغتين العربية والصينية، عقد اتفاقيات مع مراسلين إعلاميين في كلا البلدين، الاستفادة من التجارب الإعلامية الناجحة بين البلدين، وعقد المزيد من الملتقيات التي من شأنها تقريب وجهات النظر والأفكار وتبادلها لما ينصب في صالح البلدين ويعزز العلاقات على كافة مستوياتها.

جامعة بكين

وتمخضت توصيات الملتقى عن زيارات كثيرة قام بها أعضاء جمعية الصحفيين، ومن تلك الزيارات زيارة إلى جامعة بكين، وقد بحثت الجمعية والجامعة فرص ومجالات التعاون الإعلامي في مجال التدريب وتبادل الزيارات والتعاون الأكاديمي في مجال الدراسات العليا مع جامعة بكين.

جاء ذلك خلال استقبال “تيان يانج” نائب رئيس الجامعة لأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين بحضور سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن صالح السعدي سفير السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية وسالم بن حمد الجهوري نائب رئيس الجمعية رئيس الوفد المشارك في ملتقى الصحافة العماني الصيني.

وقد رحب نائب رئيس جامعة بكين في بداية حديثة بوفد الجمعية مؤكدا على دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التواصل والحوار والتعاون بين الجميع مشيدا في نفس الوقت بفكرة الجمعية في تنظيم ملتقى الصحافة العماني الصيني والذي يأتي ترجمة للجهود التي تبذلها قيادتا البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية.

كما قام الاعلاميون المشاركون في الملتقى بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية في العاصمة الصينية بيكين، من أبرز تلك الزيارات زيارة وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، وتعرف المشاركون على قسم التحرير العربي وطبيعة الاخبار التي تُبث من الوكالة يوميا، فهي تنقسم إلى عدد من الأقسام منها الاخبار العربية التي تتحدث عن الصين، والأخبار العربية التي تتحدث عن الأخبار العالمية، وأشار المتحدثون من وكالة شينخوا إلى أن الوكالة تبث أخبارها يوميا بثماني لغات من بينها العربية والانجليزية والروسية، وكذلك تنقسم الأخبار في طريقتها إلى الأخبار المكتوبة، والتقارير المصورة، وكذلك بث الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية.