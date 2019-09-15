خلال ترؤسه اجتماع محاكم الاستئناف والجمعيات العامة

عقد صباح أمس اجتماع لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء الجمعيات العامة ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتوراسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء بحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري امين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء واصحاب الفضيلة رؤساء الادارات العامة بمجلس الشؤون الادارية للقضاء وذلك بالمحكمة العليا ، في بداية الاجتماع رحب فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا بأصحاب الفضيلة شاكرا لهم الجهد الذي بذلوه خلال العام القضائي المنصرم مما كان له الاثر في الانجاز وأشار الى ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والعطاء وصولا الى العدالة الناجزة

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم العمل القضائي والاداري بالمحاكم حيث تمت مناقشة ضرورة الموازنة بين تخصيص قضاة التنفيذ وفق حجم العمل اضافة الى التقيد بتعميم فضيلة الشيخ رئيس المجلس حول آجال الفصل في الدعاوي وحث فضيله الشيخ الدكتور رئيس المجلس في نهاية الاجتماع اصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال العام القضائي القادم وتيسير اجراءات التقاضي وصولا الى العدالة الناجزة وتكمن اهمية هذا الاجتماع انه يأتي قبل بداية العام القضائي الذي يبدأ في أكتوبر القادم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المحكمة العليا :المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والعطاء وصولا إلى العدالة الناجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.