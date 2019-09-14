مساعد المفتي العام للسلطنة يلقي محاضرة بعنوان ” لطائف قرآنية ” بمصيرة

مصيرة ـ العمانية: نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية محاضرة بعنوان ” لطائف قرآنية ” قدمها فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة.

وقد قدم فضيلة الشيخ الدكتور مساعد المفتي العام للسلطنة في محاضرته شرحا تفصيليا لمكنونات القرآن الكريم والقاسم المشترك بين المسلم ودينه ووجوب الالتزام بالعبادات.

وقال سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة إن هذه الفعالية هي من الفعاليات الثقافية والدينية المفيدة التي يتم تنظيمها في الولاية وهي تؤكد على دور مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم المحوري في تقديم المحاضرات الهادفة التي تثري الحراك الثقافي بالسلطنة.

ودعا سعادته إلى ضرورة استمرارية مثل هذه الفعاليات الدينية والثقافية والأدبية التي تتبناها المؤسسات ذات العلاقة والتي تؤدي بدورها إلى اكتساب المعرفة والثقافه في مختلف المجالات.

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات والبرامج والجلسات الحوارية واللقاءات الثقافية التي ينظمها المركز في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة خلال الفترة الحالية.

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