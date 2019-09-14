المجلس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية يعقد اجتماعة الثالث لهذا العام

في المحليات 15 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

عقد المجلس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية مؤخرا اجتماعه الثالث لعام ٢٠١٩م برئاسة سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي – الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية، وذلك في المبنى الرئيسي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع التنفيذي الثاني لعام ٢٠١٩م ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة مسبقا.

وتضمن الاجتماع الترحيب بالدفعة الجديدة من الأطباء الملتحقين بالمجلس في البرنامج التأسيسي العام والبرامج التدريبية التخصصية، وحث على بذل الجهود في سبيل تدريبهم وتأهيلهم بحسب المعايير المعتمدة لدى المجلس، ومواصلة العمل بالخطط الموضوعة لتحقيق أهداف التدريب والتعليم الطبي، للرقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتم التحدث في الاجتماع عن أبرز الأحداث المتعلقة بالمجلس والنظر إلى ما حققه من مشاريع ومنجزات، والنظر فيما يمكن وضعه لتطوير دور المجلس في مجال تدريب الأطباء وتأهيلهم، حيث صدر القرار الوزاري رقم (١٣/٢٠١٩) بإصدار لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية والعمل بها .

من ثم ناقش الاجتماع مراجعة مخاطبات مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I) فيما يخص الاعتماد المؤسسي للمجلس والبرامج التدريبية التخصيصة، طب التخدير وطب الأسرة والأنسجة وجراجة العظام وبرنامج الصحة النفسية والطب السلوكي.

واستعرض الاجتماع تقارير منتصف الفترة لبرنامج طب الطوارئ، وتمت مناقشة دليل المناهج التعليمية للبرامج التدريبية.

وتأتي مناقشة هذه المواضيع في اجتماع المجلس التنفيذي من أجل رفعها إلى اجتماع مجلس الأمناء الذي يترأسه رئيس مجلس الأمناء – وزير الصحة – وحضور أعضاء من المؤسسات الأكاديمية والصحية المختلفة في السلطنة، لاعتماده وفقا للخطط الموضوعة والأنظمة المتبعة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية يقوم بمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المعتمدة، بحسب الصلاحيات والاختصاصات المبينة في نظام المجلس، وإقرار المواصفات والشروط اللازمة لاعتماد المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للتدريب التخصصي، كذلك تنظيم شؤون التدريب والامتحانات واقتراح شروط القبول للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصصية بالمجلس.