مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية يعقد اجتماعه الثالث

عقد مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية بديوان عام وزارة الصحة مؤخرا اجتماعه الثالث وذلك برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي – وزير الصحة . رئيس المجلس – بحضور أعضاء مجلس الامناء .

تضمن برنامج الاجتماع مناقشة مواضيع هامة من بينها : التنظيم الاداري لكل من كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية .وشعاري الكلـية والمعهد ، وغيرها من المواضيع ذات الصلة ، وقد اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها .

و أشاد اعضاء المجلس بالعمل الذي تقوم به اللجان والفرق الفرعية وجهودها المبذولة للرقي بمستوى العملية التعليمية في كل من كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية .

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