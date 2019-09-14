الوطني للإحصاء والمعلومات يستطلع رأي المواطنين حول انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة

بهدف قياس المعرفة بالمجلس والرغبة في المشاركة

بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،استطلاع رأي المواطنين حول انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة والذي يستمر حتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري ، ويهدف الاستطلاع إلى قياس مدى معرفة المواطنين العمانيين بمجلس الشورى ومدى رغبتهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة والتعرف على مشاركتهم وخبراتهم في الانتخابات السابقة.

ويهدف الاستطلاع أيضا إلى رصد مدى معرفة المواطنين بشروط وإجراءات التصويت كالحد الأدنى للعمر 21 عاماً ومعرفتهم بضرورة القيد في السجل الانتخابي، ومدى الرضا عن تلك الشروط والإجراءات مع التعرف على أية معوقات قد تمنع المواطن من التصويت وكذلك مدى المعرفة بشروط الترشح كالحد الأدنى لعمر المترشح، ومستوى تعليمه، ومدى الرضا عن تلك الشروط بالإضافة إلى التعرف على بعض المعايير التي يراعيها الناخب عند اختيار مرشحه.

ويتم إجراء الاستطلاع على عينة حجمها 1500 مواطن عماني، في فئة العمر 18 سنة فأكثر، موزعة على جميع محافظات السلطنة الـ11 حيث يتيح ذلك العدد الحصول على تقديرات لأغلب النسب المراد تقديرها في الاستطلاع على المستوى الإجمالي للسلطنة في حدود هامش خطأ لا يتعدى 3% .

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