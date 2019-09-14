مشاركة عمانية لإبراز الصناعات الحرفية الخاصة بالإبل بمعرض دولي بفرنسا

متابعة ـ سهيل بن ناصر النهدي :

شارك عدد من المهتمين بشؤون الابل والتراث من السلطنة في المعرض الاول للابل الذي اقيم بفرنسا والذي نظمته المنظمة الدولية للابل، حيث شارك بالمعرض عبدالمجيد بن نصيب الرواحي و سليمان بن عبدالله الشريقي، وذلك ضمن دعوة للمشاركة في هذا المعرض الدولي الاول الذي يعد حدثا عالميا تجتمع فيه عدد من دول العالم لعرض منتجاتها وتراثها التقليدي الخاص بالابل .

وقد شارك عبدالمجيد الرواحي و سليمان الشرقي بالمعرض المقام بعرض منتجات ومشغولات يدوية تتعلق بالهجن ومستلزماتها، والمستخدمة في ركوب الهجن والسباقات، منا الشداد والمحوي والمحقبة والغرضة والخطام و الجاعد وغيرها من مستلزمات الابل التراثية التي تصنع بأنامل عمانية وتستخدم على ظهور الهجن.

وتأتي هذه المشاركة العمانية في إطار إبراز الموروث العماني الاصيل والصناعات الحرفية العمانية، وكذلك عرض هذه المنتجات امام الزوار للمعرض والذي أبدوا اعجابهم بما تم عرضه من معروضات تنفرد بها البيئة العمانية .

وقد لاقى الجناح العماني بالمعرض اقبالا كبيرا من الجمهور الذي توافد على المعرض منذ الصباح الباكر وافتتاح المعرض الذي اشتمل على عدد من الفعاليات .