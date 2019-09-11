وزير الأوقاف والشؤون الدينية يستقبل العالم الياباني في مجال الفيزياء

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الاوقاف والشؤون الدينية بمكتبه صباح أمس العالم الياباني في مجال الفيزياء البروفيسور هيروشي وبحضور سعادة ماريموتو سفير اليابان السابق لدى السلطنة.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين.

وقد أكد معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية خلال اللقاء على مرتكزات قيم التعايش والتسامح والتفاهم من خلال ما تقدمه السلطنة من جهود ملموسة في المجال الديني، يأتي ذلك من مشاركات السلطنة في المحافل الدولية والحقول العلمية في مختلف المجالات.

كما أشاد البروفيسور هيروشي الحاصل على جائزة نوبل لعام 2014 بأن السلطنة بيئة رحبة للبحوث والدراسات العلمية التي تؤهلها من تعزيز حضارتها العريقة ومواصلة التنمية العلمية في شتى المجالات.

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