قائد سلاح الجو السلطاني العماني يطلع على فعاليات التمرين الجوي المشـترك (البساط السحري)

أثناء زيارته قاعدة ثـمريت الجوية

قام اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني يرافقه عدد من كبار الضباط بقيادة السلاح ظهر أمس بزيارة إلى قاعدة ثـمريت الجوية للاطلاع على سير فعاليات التمرين الجوي المشـترك (البساط السحري) والذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني بمشاركة سلاح الجو الملكي البريطاني، وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية، وقوة السلطان الخاصة، وسلاح الجو الإميركي، والذي تستمر فعالياته حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وقد استمع قائد سلاح الجو السلطاني العماني إلى إيجاز عن مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط التدريبية السنوية لسلاح الجو السلطاني العماني، ويهدف إلى إدامة الكفاءة والجاهزية لدى منتسبي السلاح وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

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