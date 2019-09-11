السفير الأرجنتيني المفوض لدى السلطنة يسلم نسخة من اوراق اعتماده

مسقط ـ العمانية: تسلم سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بمكتبه أمس نسخة من أوراق اعتماد سعادة السفير مارسيلو غيلاردوني سفير الجمهورية الأرجنتينية كسفيرا مفوضاً فوق العادة وغير مقيم لبلاده لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها والتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة السفير سعيد بن ناصر السناوي الحارثي رئيس دائرة أميركا الجنوبية.

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