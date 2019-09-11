جمعية الصحفيين العمانية تنظم دورة صحفية حول (فنون التحرير الصحفي) بالقاهرة .. تستهدف 18 صحفيا من...

في المحليات 12 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

مسقط ـ الخليج 365:

تنظم جمعية الصحفيين العمانية خلال الفترة من 14 إلى 20 من شهر سبتمبر الحالي في العاصمة المصرية (القاهرة) دورة تدريبية تستهدف 18 صحفيًا من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة تحت عنوان:(فنون التحرير الصحفي) والتي ستنفذها صحيفة (الجمهورية) المصرية.

وقد أوضح سعيد بن ناصر النهدي عضو مجلس إدارة الجمعية ـ رئيس لجنة التدريب بأن إقامة هذه الدورة تأتي في إطار الحرص على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الصحفيين والإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الصحافة والإعلام وهي تهدف الى تعزيز ثقافة العضو الصحفية والإعلامية وتنمية مهاراته ومواهبه.

وأضاف النهدي: تستمر الدورة أسبوعًا واحدًا وتسعى إلى تعريف المشاركين بفنون العمل الصحفي وإكسابهم مهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصوة الإخبارية، كما أنها تعرف العضو على جديد الصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي، مؤكدًا أن الجمعية تولي التدريب أهمية خاصة وتعمل باستمرار على مواكبة المستجدات في جميع المجالات الصحفية والإعلامية.

وأوضح سعيد النهدي أن إقامة مثل هذه الدورات ستعطي بلا شك دافعًا قويًا ومهمًا للصحفي وتجعله قادرًا على الاعتماد على نفسه، كما أنها تصقل مهاراته وتطور قدراته خاصة جديد العهد بالعمل الصحفي والإعلامي منهم، مبينًا أن صحيفة الجهورية المصرية تُعدُّ من المؤسسات الصحفية العريقة والرائدة على مستوى الخليج 365 العربي، مشيرًا الى أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن زيارة لبعض المعالم السياحية في مدينة القاهرة.

يذكر أن جمعية الصحفيين العمانية كانت قد ابتعثت خلال دورتها الحالية (2018 / 2019) عدداً من منتسبيها بواقع دورتين إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة ودولة قطر ودورة واحدة إلى جمهورية تونس وجمهورية مصر، كما نظمت دورات داخلية في كل من محافظتي مسقط وظفار بواقع دورتين وكذلك محافظة مسندم حول التغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى الفترة التاسعة وأنها بصدد تنظيم دورات خلال الفترة القادمة في كل من محافظتي مسقط والبريمي تسلط الضوء على التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في فترتها التاسعة، كما تعتزم تنظيم دورة حول الاعلام الشامل في منتصف اكتوبر المقبل في المملكة المتحدة.