برنامج حول (تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين ومن في حكمهم) لموظفي ديوان البلاط السلطاني

يبدأ صباح اليوم بنادي الواحات البرنامج التدريبي (تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين ومن في حكمهم) تحت إشراف معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني وبالتعاون مع كلية سعيد للأعمال التابعة لجامعة أكسفورد ويستمر البرنامج على مدى يومين.

يأتي ذلك إيماناً بأهمية التدريب كمرتكز أساسي لأي تنمية، حيث سيتعرف المشاركين على نظام البرنامج من خلال المكونات التي تحتوي على سلسلة من الأساليب التدريبية الصفية وعبر استخدام الشبكة المعلوماتية (الانترنت) لتكون تجربة تعليمية شاملة لتنمية مهارات الأداء.

ويبلغ عدد المشاركين في البرنامج (35) شخصاً من الفئات الوظيفية مساعدي المديرين العامين ومن في حكمهم، حيث صُمِمَّ البرنامج ليتلاءم مع مجموعة الكفاءات اللازمة للقيادة في القرن الحادي والعشرين والتي تم وضعها خصيصاً من قبل معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني لتمكين القادة من الاستفادة من فرص تعزيز الاقتصاد الجديد.

الجدير بالذكر أن البرنامج سيتم تنفيذه في ولاية خصب خلال الفترة من 14 وحتى 17 من الشهر القادم، وسيشتمل على عدة محاور مختلفة كالتفكير الإبداعي والعطاء، والتعاون من أجل التأثير، والقيادة والتحفيز والإدارة، ودور المديرين في بناء مؤسسات المستقبل.

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