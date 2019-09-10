بدر بن سعود يحضر المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع

حضر معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع (DSEI 2019) والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن , وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة من مختلف دول العالم،حيث يعد المعرض من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال معدات الأمن والدفاع ويمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والشركات المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية العالمية، وقد قام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق بجولة في أجنحة عدد من الدول المشاركة والشركات في المعرض واطلع على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات العسكرية التي تنتجها الشركات المصنعة لأنظمة الدفاع من مختلف دول العالم والتقى بعدد من مسؤولي الشركات التي تتعاون معها وزارة الدفاع.

وعلى هامش فعاليات المعرض التقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالفريق أول بحري تيم فريزر نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني.

تم خلال المقابلة بحث مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

حضر فعاليات المعرض والمقابلة بمعية معاليه سعادة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة والملحق العسكري العماني في لندن وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المرافقين لمعاليه.