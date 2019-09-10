تشارك السلطنة في حلقة التخطيط العمراني والتي تقام في مقر بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة بروكسل خلال الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر الجاري لعام 2019م، والتي يتم تنفيذها بمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء وكبار المسؤولين المعنيين بالبلديات والتخطيط العمراني والحضري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويترأس وفد السلطنة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية وبمشاركة المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان.

وتتضمن الحلقة الإطلاع على التجارب في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي وتنفيذ زيارة للمديرية العامة للأقاليم والسياسات الحضرية في المفوضية الاوروبية، ومناقشة ما تم خلال الزيارة وخلال الحلقة لحصر التوصيات للإستفادة منها في استكمال تنفيذ دراسة إعداد الإستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون.

وتأتي مشاركة السلطنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحلقة والزيارة المذكورتين تنفيذًا لقرار أصحاب المعالي الوزراء في الإجتماع الحادي والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تشارك في حلقة التخطيط العمراني ببروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.