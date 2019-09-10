23 سبتمبر الجاري افتتاح مؤتمر ومعرض عُمان للصحة 2019

في الأولى, المحليات 11 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

تغطية ـ جميلة الجهورية: تصوير ـ حسين المقبالي:

تفتتح شركة أعمال المعارض العمانية (عمان اكسبو) في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وتحت إشراف وزارة الصحة مؤتمر ومعرض عمان الدولي للصحة 2019 والذي يأتي هذا العام في نسخته التاسعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويقام خلال الفترة من 23 الى 25 سبتمبر الجاري بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة أكثر من (100) شركة ومؤسسة من 12 دولة حول العالم.

صرح بذلك أحمد سعيد ـ مدير المعارض بشركة أعمال المعارض العمانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بفندق كراون بلازا القرم وقال: يأتي تنفيذ هذا الحدث في إطار المؤتمرات والمعارض السنوية التي تنظمها شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو)، مؤكداً أنه يُعد فرصة لتبادل الخبرات فيما بين العاملين في المجال الطبي وكذلك هو مناسبة لتدارس المشكلات التي تعترض سير عملهم اليومي للوصول الى حلول ناجعة لتلك المشكلات، وهو يمثل دفعة لمسيرة العمل الصحي وبخطوات ثابتة الى الأمام، ويُعدّ مؤتمر ومعرض عُمان للصحة الحدث السنوي الأكبر في قطاع الصحة في السلطنة.

موضحاً أنّ المؤتمر السادس الذي يشارك فيه نخب من الخبرات ويتوقع التسجيل فيه أكثر من 400 مشارك سيعرض خطط وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في السلطنة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المجال الطبي محلياً وعالمياً، كذلك المشاريع الصحية التي تعمل عليها وزارة الصحة في سبيل الإرتقاء بالخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة والتي تسهم في تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة.

وفيما يتعلق بالمعرض الذي يأتي في نسخته التاسعة قال مدير (عمان اكسبو): سوف يستقطب المؤتمر عدداً من المؤسسات العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأدوات والمستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية والمشافي العالمية، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من (100) شركة تنتمي الى (12) دولة من مختلف دول العالم من أبرزها:(دولة الإمارات العربية المتحدة، الهند، فرنسا، إيران، المانيا، تايلند و ماليزيا)، في حين تعد جمهورية الهند الشريك الاساسي في المعرض حيث يشارك حوالي 40 مستشفى ومؤسسة منها قرابة 18 مستشفى من كيرلا.

من جانبها أفادت الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية مدير مركز ضبط الجودة بوزارة الصحة بأن لهم مشاركة من وزارة الصحة وممثلة في عدد من المديريات من بينها المديرية العامة للتخطيط والدراسات، ومركز ضمان الجودة، والمديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية والمديرية العامة للتموين الطبي.

وأشارت حول مشاركة مركز ضمان الجودة والتي تجدها مناسبة لتزامنها مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني لسلامة المرضى والذي بدأ في 17 سبتمبر من عام 2017، ليكون أيضاً مناسبة جيد لتزامنه مع أول احتفال عالمي بسلامة المرضى والذي أقرته منظمة الصحة العالمية خلال عام 2019 ليتم اختيار 17 سبتمبر هو اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى.

وقالت: حيث إن التوقيت تزامني والمؤتمر القادم سيكون أول مؤتمر وطني بمشاركة مع (عمان اكسبو) يحتفل بهذه المناسبة ويغطي جوانب كثيرة فيما يتعلق بسلامة المرضى وسيشملها بالمحاضرات وحلقات العمل خلال اليومين الاولين من المؤتمر.