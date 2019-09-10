إجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات بهونج كونج

هونج كونج ـ د ب أ: أعلنت شرطة هونج كونج أمس عن إجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات في المدينة. وقالت الشرطة إن رجالها سيحملون هراوات خارج أوقات العمل الرسمية، كما سيتم تدشين خط ساخن على تطبيق “واتس أب” للدردشة من أجل السماح للسكان بالإبلاغ عن الحوادث العنيفة غير الطارئة. وقال مسؤول الشرطة، جون تسي، في مؤتمر صحفي إنه سيتم تسليح رجال الشرطة خارج الخدمة بهراوات من أجل الاستجابة السريعة في حال حدوث أعمال عنيفة في المدينة، التي تشهد للأسبوع الـ14 مظاهرات مناهضة للحكومة.من جانبها، قالت زعيمة هونج كونج كاري لام إن تصعيد العنف لا يمكن أن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة وعبرت عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المركز المالي الآسيوي. وقالت لام “من غير الملائم بالمرة أن تتدخل برلمانات أجنبية في الشؤون الداخلية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بأي حال ولن نسمح (للولايات المتحدة) بأن تصبح من المعنيين بشؤوننا” مشيرة إلى وضع هونج كونج بصفتها منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.

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