في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى قامت إحدى الطائرات التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني فجر أمس بعملية إخلاء طبي لمواطن عماني يعاني من ظروف صحية طارئة، حيث تم نقله من مستشفى خصب بمحافظة مسندم إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.