فهد بن محمود يستقبل رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الرقابة المالية والنزاهة بدول المجلس

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الرقابة المالية والنزاهة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الخامس الذي تستضيفه السلطنة.

وبعد أن رحب بالضيوف، استعرض سموه الإنجازات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون استجابة لتطلعات القادة والشعوب الخليجية، وأكد سموه أن السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ لتدعم الدور الهام الذي تقوم به الهيئات والأجهزة الخليجية ومن بينها أجهزة الرقابة المالية والنزاهة التي تسير وفق آلية مشتركة لمواكبة متطلبات العصر الحديث بما ينعكس إيجابياً على دول المنطقة.

كما أشار سموه إلى التطور الذي شهده جهاز الرقابة المالية والإدارية في السلطنة وما توليه الحكومة لهذا الجهاز من اهتمام لإسهامه في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

تم خلال المقابلة استعراض أهم الجوانب المتعلقة بدعم وتطوير الأجهزة الرقابية ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الأداء وتشجيع البحوث والدراسات إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأجهزة الخليجية ومثيلاتها في الدول الأخرى.

وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الرقابة المالية والنزاهة بدول مجلس التعاون عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع ودعمها المستمر لإنجاح مسيرة التعاون الخليجي، رافعين تحياتهم وأسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله.

حضر المقابلة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

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