إجتماع تنسيقيا مع فريق عمل متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمن البحري

عقد مركز الأمن البحري صباح أمس إجتماعاً تنسيقياً مع الوكلاء الملاحيين في السلطنة، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن البحري وإجراءات الوكيل الملاحي حيالها.

يأتي ذلك من منطلق حرص مركز الأمن البحري على التعاون الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة بالأمن البحري وذلك في مواجهة التحديات ولضمان إنسيابية الحركة الملاحية في البحر الأقليمي العماني.

وقد تم خلال الإجتماع التطرق إلى الأحداث المتعلقة بالأمن البحري وواجبات الوكيل الملاحي فضلاً عن مناقشة أهم التحديات البحرية وطرق التعاون بين كل الجهات المعنية لمواجهة كافة التحديات البحرية المختلفة.

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