جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وسويسرا

عقد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس جلسة مباحثات رسمية في جنيف مع معالي باسكال بلادسويل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بسويسرا.

وقد تناولت الجلسة بحث العديد من القضايا وتنسيق الجهود المشتركة لاحتواء الأزمات على أسس قواعد القانون والمرجعيات الدولية الكفيلة بضمان أمن واستقرار المنطقة.

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