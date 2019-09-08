غادر البلاد صباح أمس معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، والوفد المرافق لمعاليه متوجهاً إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك لحضور المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع (DSEI 2019) والذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن.

يرافق معالي السيد الوزير خلال الزيارة وفد يضم عدداً من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يتوجه إلى المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.