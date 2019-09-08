(56) مستشفى و(22) مجمعا و(185) مركزا صحيا حكوميا بجميع محافظات السلطنة

حسب إحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات

القطاع الخاص:(25) مستشفى و(298) مجمعا و(960) عيادة و(745) صيدلية

كتب ـ محمود الزكواني:

أوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إحصائية حديثه عدد المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص حسب المحافظات وعدد الأسرّة بمختلف محافظات السلطنة حتى نهاية العام الماضي.

وبينت الاحصائية ان عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي في جميع محافظات السلطنة بلغت (56) مستشفى تضم (5.915) سريراً، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية (22) مجمعاً صحياً و بلغت عدد المراكز الصحية (185) مركزاً صحياً تضم (95) سريراً.

واشارت الاحصائية الى ان عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في جميع محافظات السلطنة بلغ (25) مستشفى تضم (908) أسرّة، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية الخاصة (298) مجمعاً صحياً، وبلغ عدد العيادات (960) عيادة صحية، و فيما بلغ عدد الصيدليات (745) صيدلية.

وحسب الاحصائية الصادرة فقد توزعت المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي بمحافظة مسقط بواقع (10) مستشفيات تضم (2.498) من الأسرّة، و(4) مجمعات صحية، و(29) مركزاً صحياً، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة مسقط (15) مستشفى تضم (586) من الأسرّة، و(148) مجمعاً صحياً، و(405) عيادات صحية، و(272) صيدلية.

وفي محافظة ظفار فبلغ عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي (9) مستشفيات وتضم (683) من الاسرّة، و(34) مركزاً صحياً تضم (20) من الأسرّة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة ظفار (3) مستشفيات وتضم (48) سريراً، و(25) مجمعاً صحياً، و(67) عيادة صحية، و(67) صيدلية.

وبلغ عدد المؤسسات الصحية في القطاع الحكومي بمحافظة مسندم (3) مستشفيات وتضم (158) سريراً، ومجمعاً صحياً واحداً، و(3) مراكز صحية وتضم (9) أسرّة، أما في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة مسندم فبلغ عدد مجمعاتها الصحية (3)، وفيها (10) عيادات صحية، و(7) صيدليات.

وفي محافظة البريمي فبلغ عدد المؤسسات الصحية في القطاع الحكومي (مستشفيين) وتضم (156) سريراً، ومجمعاً صحياً واحداً، و(6) مراكز صحية وتضم (3) أسرّة، أما في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة البريمي فبلغ عدد مجمعاتها (12) مجمعاً صحياً، و(29) عيادة صحية، و(19) صيدلية.

وبلغ عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي في محافظة الداخلية (7) مستشفيات وتضم (570) سريراً، و(4) مجمعات صحية و(21) مركزاً صحياً وتضم (6) أسرّة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة الداخلية، و(23) مجمعاً صحياً، و(72) عيادة صحية، و(62) صيدلية.

وفي محافظة شمال الباطنة بلغ عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي (5) مستشفيات وتضم (467) سريراً، و(5) مجمعات صحية، و(20) مركزاً صحياً وتضم (2) من الأسرّة، أما عن عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة شمال الباطنة فبلغ عدد المستشفيات (2) وتضم (102) سرير، و(30) مجمعاً صحياً و(150) عيادة صحية، و(124) صيدلية.

وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي (5) مستشفيات وتضم (298) سريراً، و(3) مجمعات صحية، و(14) مركزاً صحياً وتضم (7) أسرّة، وبلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة جنوب الباطنة (3) مستشفيات و(125) سريراً، و(23) مجمعاً صحياً، و(47) عيادة صحية، و(60) صيدلية.

وبلغ عدد المؤسسات الصحية في محافظة جنوب الشرقية بالقطاع الحكومي (4) مستشفيات وتضم (390) سريراً، (2) مجمع صحي، و(18) مركزاً صحياً وتضم (11) سريراً، أما عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة جنوب الشرقية فبلغت مستشفى واحداً ويضم (26) سريراً، و(8) مجمعات صحية، و(33) عيادة صحية، و(50) صيدلية.

وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي (6) مستشفيات وتضم (367) سريراً، ومجمعاً صحياً واحداً، و(14) مركزاً صحياً وتضم سريرين، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة شمال الشرقية (12) مجمعاً صحياً، و(27) عيادة صحية، و(44) صيدلية.

وبلغ عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي في محافظة الظاهرة (مستشفيين) وتضم (252) سريراً، ومجمعاً صحياً واحداً، و(15) مركزاً صحياً وتضم (18) سريراً، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة الظاهرة مستشفى واحداً ويضم (21) سريراً، و(11) مجمعاً صحياً، و(75) عيادة صحية، و(33) صيدلية.

فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية في محافظة الوسطى بالقطاع الحكومي (3) مستشفيات وتضم (76) سريراً، و(11) مركزاً صحياً وتضم (18) سريراً، وبلغ عدد المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظة الوسطى (3) مجمعات صحية، و(45) عيادة صحية، و(7) صيدليات.