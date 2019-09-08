بدء مجريات تمرين (البساط السحري) لسلاح الجو السلطاني العماني بقاعدة ثمريت الجوية

بمشاركة طائرات بريطانية وأميركية

بدأت صباح أمس مجريات تمرين البساط السحري الذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني بقاعدة ثـمريت الجوية والذي تستمر فعالياته حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية التي ينفذها سلاح الجو السلطاني العماني، وينفذه السلاح بمشاركة طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني، وسلاح الجو الأميركي وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة.

ويهدف التمرين إلى تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة مع القوات الصديقة، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطنة وكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية، وتبادل الخبرات في مجالات الطيران.

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