حلقة عمل لتدشين مبادرة سلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية

في المحليات 9 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

نظمت صباح أمس وزارة الصحة حلقة العمل التحضيرية لتدشين مبادرة سلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية تحت شعار:(ارفعوا أصواتكم دفاعاً عن سلامة المرضى) والتي نظمتها المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بالتعاون مع المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية.

رعى الفعالية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في فندق سيتي سيزونز.

حيث تسعى المديرية العامة لمركز ضمان الجودة جاهدة لنشر الوعي حول مفهوم سلامة المرضى وكيفية إستخدام المعايير العالمية وتطبيق كل السبل المؤدية لإستمراريته بهدف نشر سلامة المرضى بين أفراد المجتمع والعاملين في جميع مرافق الرعاية الصحية تزويد الموظفين بالأدوات والأساليب التي تساعدهم على الحفاظ على ثقافة سلامة المرضى في مؤسساتهم الصحية.

وقد أشاد سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني بأهمية الخدمات التي تقدمها الرعاية الصحية الأولية حيث يستفيد من هذه الخدمة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، مما يجعل المسؤلية الملاقاة على أطباء الرعاية الصحية الأولية كبيرة.

وأضاف: يتميز الطبيب والعامل الصحي بتقديم الخدمة الصحية بإستخدام مهاراته، وأكد على أهمية متابعة البطاقة الخضراء للأم الحامل والبطاقة الوردية للأطفال حتى يحمي الطبيب نفسه من المسؤولية ويتجنب الوقوع في الضرر.

وذكرت الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة: إن الأدوار الفعالة التي يقوم بها مركز ضمان الجودة بالتعاون مع المديرية العامة للرعاية الصحية الأولية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى ولرفع مستوى جودة الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية وأثمرت بتدشين مبادرة سلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التفاعل مع مقدمي الخدمة في بناء ثقافة سلامة المرضى عن طريق إجراء حملة في الرعاية الصحية بمختلف قطاعتها و الأماكن العامة للمجتمع ككل وتسليط الضوء على المهارات التي تجعل الاتصالات سهلة وواضحة لتحسين الجودة وسلامة المرضى مما يتطلب التوعية، والتدريب للعاملين الصحيين والإلتزام بالضوابط كشروط لتحقيق الأهداف المرجوة.

وذكر الدكتور سعيد بن حارب اللمكي المدير العام للرعاية الصحية الأولية في كلمته بأن الرعاية الصحية الأولية هي نهج للصحة يشمل كل المجتمع ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. وهي تتناول الصحة بجوانبهما البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة إن أهمية سلامة المرضى في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية

وأضاف :إن الخدمات التي تقدمها الرعاية الصحية الأولية تكمن بتوفير الرعاية للشخص ككل فيما يخصّ الاحتياجات الصحية طوال الحياة، ولا تقتصر على مجموعة من الأمراض المحدّدة، وتضمن الرعاية الصحية الأولية حصول الأشخاص على رعاية شاملة، تتراوح بين الإرشاد والوقاية إلى العلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطِّفة كأقرب ما يمكن إلى بيئة الناس اليومية، مؤكداً على أهمية متابعة بطاقة صحة الطفل والمرأة فيما يخص سلامة المريض ونمو الطفل وتشخيص بعض الحالات التي تظهر لدى الأطفال كالتوحد وقصور الغدة الدرقية، وأهمية متابعة حالة الأم عن طريق المعلومات التي تحتويها تلك البطاقة، والتشخيص الأولي لبعض المشكلات الصحية كسكري الحمل وتقليل وفيات الأمهات والأنيميا تقديم والفحوصات اللازمة والتحويل ونوعية الأدوية.

بعدها قدمت أمل بنت خميس بيت مستهيل رئيسة قسم سلامة المرضى بمركز ضمان الجودة محاضرة بعنوان: (معايير سلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية)، حيث قامت بشرح مفاهيم سلامة المرضى حسب تعريفات المنظمات العالمية وأوضحت طرق تطبيق معايير سلامة المرضى التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم وضع خطة هادفة للتأكد من مطابقة المعايير في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والتي سوف يشارك في تطبيقها نخبة من الكوادر من مركز ضمان الجودة بوزارة الصحة مع التعاون مع خبراء الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

وأضافت: إن سلامة المرضى هي مصدر قلق عالمي للصحة، حيث أظهرت الدراسات أن متوسط 10% من حالات دخول المرضى للمستشفيات يؤدي إلى درجة من الضرر غير المقصود للمريض، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 75% من هذه الهفوات في تقديم الرعاية الصحية يمكن الوقاية منها، وتأتي أهمية تدشين مفهوم سلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية إلى ورفع الوعي حول سلامة المرضى وإظهار الالتزام والمساءلة فيما يتعلق سلامة المريض وتحفيز الموظفين للمشاركة في التحسين سلامة المريض بناء قدرات الموظفين فيما يتعلق بسلامة المرضى وتقليل التكلفة واستخدام أفضل للموارد.

يشمل برنامج حلقة العمل عدة موضوعات منها: معايير وثقافة سلامة المرضى بالإضافة إلى التحليل الرباعي للرعاية الصحية الأولية (تحليل سوات) والذي يشمل نقاط القوة، والضعف، والفرص والمخاطر أو التهديدات تاريخ الدجودة والقيادة في الرعاية الصحية مقدمة في مفاهيم الجودة مؤشرات الأداء الرئيسية ونظام الإبلاغ عن الحوادث والتعلم منها، وحوادث سلامة المرضى.

استهدف حلقة العمل مديري الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات ورؤساء أقسام الجودة بالمحافظات ورؤساء تمريض ومديري دوائر مركز ضمان الجودة.